Расследования

Волгоградский адвокат осужден за попытку выманить у клиента 26 млн рублей

Расследования 20.08.2020 11:20
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20.08.2020 11:20


Адвокат коллегии адвокатов Волгоградской области "Легион" осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на особо крупное мошенничество. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, согласно приговору Центрального районного суда он также должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что 37-летний юрист, располагая сведениями о наличии у одного из санаториев задолженности по налогам и сборам в размере 95 млн рублей, решил путем обмана завладеть денежными средствами учредителя организации. С этой целью в конце декабря 2019 года он сообщил представителю организации, что за 26 млн рублей может инициировать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц УФНС России по области, якобы необоснованно начисливших задолженность.
О противоправном предложении представитель юридического лица действиях сообщил в правоохранительные органы. 
В результате оперативно-розыскных мероприятий после передачи части денежных средств в сумме 6 млн рублей обвиняемый был задержан.
Тогда сообщалось, что вину адвокат полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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