Волгоградстат "одел" школьников к 1 сентября





Специалисты Волгоградстата посчитали, сколько в среднем в этом году стоит собрать ребенка на 1 сентября и сравнили с данными по Российской Федерации и Южному федеральному округу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, при расчетах рассматривались минимальный набор одежды, обуви и портфеля с самыми востребованными канцтоварами.

Расходы на одежду мальчиков и девочек к 1 сентября в Волгоградской области оказалось практически одинаковыми. Так, в минимальный набор для мальчиков входят: брюки – 1142,28 руб.; рубашка – 735,85 руб.; носки – 71,19 руб.; ботинки – 1509,06 руб. В общей сложности эта статья расходов для жителей волгоградского региона составляет 3458,38 руб. В РФ такой набор стоит в среднем 4436,26 руб., в ЮФО – 4036,78 руб.

Расчет стоимости одежды и обуви для девочек также производился по 4 основным позициям: юбка – 1006,86 руб.; блузка – 1085,64 руб.; детские колготки – 221,14 руб.; туфли – 1139,86 руб. Итого родителям придется потратить – 3453,5 руб. Аналогичный набор для девочек по РФ 3886,23, в ЮФО – 3631,05 руб.

При подготовке к учебному году не обойтись и без главного атрибута школьной жизни – портфеля с необходимыми товарами. В минимальный школьный набор входят: шариковые авторучки, 2 шт. – 29,78 руб.; альбом для рисования – 70,84 руб.; чернографитные карандаши, 2 шт. – 34,12 руб.; набор фломастеров – 125,92 руб.; ранец или рюкзак – 1430,89 руб.; тетради, 10 шт. – 77,5 руб.; учебник, учебное пособие, дидактический материал – 486,76 руб. В целом, с учетом сложившихся потребительских цен в Волгоградской области, собрать портфель для ребенка обойдется в 2255,81 руб. В РФ и ЮФО эти суммы немного выше – 2797,86 и 2608,18 соответственно.

Таким образом, в регионе минимальный школьный набор для мальчиков в целом будет стоить 5714,19 руб., для девочек – 5709,31 руб.



