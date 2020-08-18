В Волгограде легковушка свалилась в дорожный котлован, есть пострадавшие





Два человека пострадали в результате опрокидывания легковушки в дорожный котлован в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью в Ворошиловском районе на улице Неждановой.

По предварительной информации, 27-летний водитель "Лада-217130", который двигался со стороны поселка Максима Горького, не справился с управлением и совершил опрокидывание в дорожный котлован. Яму вырыли напротив дома 65/68 на участке, где производятся ремонтные работы.

В результате ДТП водитель и его пассажир доставлены в больницу.



