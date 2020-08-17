Общество

Сквер около собора Александра Невского в Волгограде нарекли собственным именем

Общество 17.08.2020 12:38
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17.08.2020 12:38


Обновленная территория, прилегающая к строящемуся собору, получит название Александровского сада - именно за этот вариант проголосовало наибольшее количество волгоградцев. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Всего по итогам двух этапов участие в голосовании приняли свыше 2500 человек.
По результатам опроса за вариант «Александровский сад» проголосовала половина участников конкурса на лучшее название для сквера. Останавливая свой выбор на этом наименовании, участники голосования вспоминали историю города: «Именно на Александровской площади в Царицыне и стоял возрождающийся храм» и объясняли свой выбор близостью расположенного рядом собора Александра Невского. На втором месте оказался «Соборный сквер», на третьем – «Сталинградский сквер» и «сквер Мира».
Общегородское голосование было организовано на сайте администрации Волгограда и проходило в два этапа. За время проведения конкурса горожане приняли активное участие в выборе лучшего названия парку. В рамках первого этапа жителями предложено свыше 350 версий наименования новой зеленой зоны, на основе наиболее популярных предложений был сформирован список для голосования из десяти вариантов.
В соответствии с реестром муниципального имущества Волгограда в настоящее время территория, ограниченная улицами Володарского, Гоголя и Мира, носит официальное название «сквер 20-го квартала в Центральном районе».
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что среди вариантов названий территории около храма Александра Невского были такие, как сквер Добра, Счастья, Юнармии и т.д. 

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