Пять человек пострадали из-за неуступчивого водителя в Волгограде

Происшествия 17.08.2020 10:41
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17.08.2020 10:41
В столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Волгограда пострадали пять человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла около полуночи напротив доме №5 по улице Саши Чекалина.
По предварительной информации, 67-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-2121" при повороте на ул. Долгопрудную не уступил дорогу и совершил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-21060" под управлением 19-летней водителя.
В результате ДТП оба водителя, а также 21-летний, 21-летняя, 20-летний пассажиры автомашины "ВАЗ-21060" доставлены в больницу.
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