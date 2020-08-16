Общество 16.08.2020 08:28
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16.08.2020 08:28
На кольцевой развязке в районе пересечения улицы Комсомольской с Центральной набережной строители разворотили асфальт. Демонтажные работы проведены на островке безопасности, который заасфальтировали летом прошлого года, сообщает ИА «Высота 102».
Ранее в этом месте продолжительное время стояли водоналивные баки. В районе данного перекрестка будет возведен пешеходный мост, который свяжет нижнюю террасу набережной с улицей Чуйкова. На островке безопасности могут установить опоры надземного сооружения.
На нижней террасе Центральной набережной в настоящее время полным ходом идет реконструкция. Уже построены несколько фонтанов, уложены тротуарные дорожки, ведутся работы по возведению амфитеатра, укладке поливного водопровода. В зоне отдыха будет высажено около 10 тысяч деревьев и кустарников. Сдача объекта запланирована к 2022 году.
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