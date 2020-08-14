Федеральные новости

В Минпросвещения РФ заявили о недопустимости поборов с родителей на средства защиты здоровья

Федеральные новости 14.08.2020 14:27
0
14.08.2020 14:27


Министерство просвещения Российской Федерации накануне начала нового учебного года предупредило региональные органы управления образованием и администраторов школ о недопустимости каких-либо поборов с родителей, включая поборы на средства гигиены и защиты здоровья.
«Мы провели масштабную подготовку к учебному году с каждым регионом, в рамках которой придали первостепенное значение вопросам защиты здоровья учащихся и педагогов. Каждый регион знает о мерах, имеет все необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний. Все предписания Роспотребнадзора учитываются и сейчас. При поддержке коллег из «Единой России» мы продолжаем контролировать процесс и напоминаем регионам о персональной ответственности в этих вопросах. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом», – отметил первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.
Ряд подобных жалоб от родителей, пусть и не носящих массовый характер, говорится в сообщении ведомства, поступали в том числе на горячие линии Министерства просвещения. Сейчас министерство проверяет информацию в регионах и при подтверждении каких-либо случаев будут приняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных работников школ.
Между тем, читатели ИА «Высота 102» ранее жаловались на то, что в детских садах и школах начали собирать с родителей деньги  на установку ультрафиолетовых рециркуляторов, которые согласно требованиям Роспотребнадзора должны быть  в каждой группе и классе. Сообщалось о сумме примерно 800 рублей с родителя. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Федеральные новости
13.08.2020 12:07
Федеральные новости 13.08.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2020 16:01
Федеральные новости 11.08.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2020 12:31
Федеральные новости 10.08.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2020 10:58
Федеральные новости 06.08.2020 10:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2020 20:03
Федеральные новости 05.08.2020 20:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.08.2020 17:08
Федеральные новости 04.08.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2020 20:44
Федеральные новости 03.08.2020 20:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.08.2020 17:48
Федеральные новости 01.08.2020 17:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2020 10:04
Федеральные новости 31.07.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.07.2020 13:25
Федеральные новости 26.07.2020 13:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.07.2020 17:06
Федеральные новости 24.07.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2020 14:47
Федеральные новости 22.07.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2020 19:53
Федеральные новости 17.07.2020 19:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2020 14:33
Федеральные новости 16.07.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.07.2020 14:57
Федеральные новости 13.07.2020 14:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:16
ККС Волгоградской области проверит сведения о получении крупной взятки председателем судаСмотреть фотографии
16:08
Из-за коронавируса ушли на больничный врачи еще в трех клиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:07
Половину из всех нарушений на ЕГЭ-2020 выявила нейросеть «Ростелекома»Смотреть фотографии
15:22
Промежуточные итоги: Россельхозбанк выдал жителям Волгоградской области около 340 млн рублей сельской ипотекиСмотреть фотографии
15:11
Волгоградские элеваторы перестанут принимать зерновозы с перегрузомСмотреть фотографии
14:58
Коронавирус молниеносно убил 37-летнего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
В Минпросвещения РФ заявили о недопустимости поборов с родителей на средства защиты здоровьяСмотреть фотографии
14:26
С новой волной минирований столкнулись суды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
"У каждой койки будет кран": в ковидный госпиталь в Волгограде срочно проводят кислородСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области больше всего подорожали проезд в маршрутках и услуги ЖКХСмотреть фотографии
13:21
Мошенники оставили жительницу Волгограда без Черного моряСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области легковушка влетела под поезд, погиб человекСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде тело мертвого ребенка из горящего дома вынесла посторонняя женщинаСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус убил еще двоих человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде директора косметологии судят за невыплату декретных пособийСмотреть фотографии
10:57
Альтернативные продукты Садов Придонья взяли «золото»Смотреть фотографии
10:57
Житель Екатеринбурга угрожал расправой членам еврейского общинного центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Перехват сработал: в Волгограде нашли водителя, сбившего пешеходаСмотреть фотографии
09:57
Метателя гранаты в посетителей кафе в Волжском отдали под судСмотреть фотографии
09:50
Чиновник администрации Волгограда оштрафован за непрозрачные действия на сайте госзакупокСмотреть фотографии
09:42
Волгоградский "Ротор" оштрафовали после игры с "Зенитом"Смотреть фотографии
09:13
В Волгограде трамвай №3 вернулся на маршрутСмотреть фотографии
08:49
Поедят арбузов: стал известен маршрут экспедиции журналистов НТВ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В Красноармейском районе Волгограда при пожаре погиб ребенокСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде рассыпающуюся гордость 80-х предлагают охранятьСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборыСмотреть фотографии
17:02
На ДомКлик можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого домаСмотреть фотографии
16:38
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперацииСмотреть фотографии
16:10
Волгоградские депутаты ратуют за увеличение возраста молодежи до 35 летСмотреть фотографии
15:48
Суды в Волгоградской области возобновили работу после угроз о взрывахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 