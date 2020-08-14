



Министерство просвещения Российской Федерации накануне начала нового учебного года предупредило региональные органы управления образованием и администраторов школ о недопустимости каких-либо поборов с родителей, включая поборы на средства гигиены и защиты здоровья.

«Мы провели масштабную подготовку к учебному году с каждым регионом, в рамках которой придали первостепенное значение вопросам защиты здоровья учащихся и педагогов. Каждый регион знает о мерах, имеет все необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний. Все предписания Роспотребнадзора учитываются и сейчас. При поддержке коллег из «Единой России» мы продолжаем контролировать процесс и напоминаем регионам о персональной ответственности в этих вопросах. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом», – отметил первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

Ряд подобных жалоб от родителей, пусть и не носящих массовый характер, говорится в сообщении ведомства, поступали в том числе на горячие линии Министерства просвещения. Сейчас министерство проверяет информацию в регионах и при подтверждении каких-либо случаев будут приняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных работников школ.

Между тем, читатели ИА «Высота 102» ранее жаловались на то, что в детских садах и школах начали собирать с родителей деньги на установку ультрафиолетовых рециркуляторов, которые согласно требованиям Роспотребнадзора должны быть в каждой группе и классе. Сообщалось о сумме примерно 800 рублей с родителя.



