Коронавирус убил еще двоих человек в Волгоградской области





Смерть двоих человек от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество погибших от COVID-19 в регионе увеличилось до 77 человек.

За сутки коронавирусом заболели 97 человек, а 68 выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано уже 10480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество выздоровевших составляет 6737 человек.



