Коронавирус убил еще двоих человек в Волгоградской области

Здравоохранение 14.08.2020 11:43
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14.08.2020 11:43
Смерть двоих человек от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество погибших от COVID-19 в регионе увеличилось до 77 человек.
За сутки коронавирусом заболели 97 человек, а 68 выздоровели.
Всего в регионе зарегистрировано уже 10480 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество выздоровевших составляет 6737 человек.
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