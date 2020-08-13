В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборы

Выборы 13.08.2020 17:38
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13.08.2020 17:38
Из пяти самовыдвиженцев в Волгоградскую гордуму только одному удалось стать зарегистрированным кандидатом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, удостоверение претендента на мандат получает директор муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта и культуры» Алексей Есин. Кандидат баллотируется по Центральному округу №9.
Троим его соперникам повезло гораздо меньше – избирком отказал им в регистрации. С дистанции сходит пенсионер и активист Борис Пылин (на фото - слева), который в последние месяцы выступал против сноса конюшен в усадьбе «Сосновый бор». По словам экс-кандидата, более 50% подписей избирателей в его поддержку из 200 собранных признаны недействительными. «Многие люди вносили в подписные листы свои паспортные данные по памяти, не имея при себе документа. Могли ошибиться в цифрах», - пояснил Борис Пылин.
Отказано в регистрации также кандидатам Константину Фельдшерову, который проигнорировал требование о сборе подписей, и инженеру-энергетику ООО «Соната» Владимиру Капырюлину.
Не преодолела этап регистрации и пенсионерка Светлана Коротич, которая имела виды на мандат депутата по Тракторозаводском округу №1.
Ранее благополучно прошли регистрацию кандидаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Партия пенсионеров», которые освобождены от обязанности преодоления муниципального фильтра.
Довыборы состоятся с 11 по 13 сентября. Решения о трехдневном голосовании местные избиркомы приняли по рекомендации ЦИК в связи с пандемией. Замещению подлежит также один мандат в Волгоградской облдуме - по Урюпинскому избирательному округу №1.
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