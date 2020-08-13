Выборы

В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборы

Выборы 13.08.2020 17:38
0
13.08.2020 17:38


Из пяти самовыдвиженцев в Волгоградскую гордуму только одному удалось стать зарегистрированным кандидатом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, удостоверение претендента на мандат получает директор муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта и культуры» Алексей Есин. Кандидат баллотируется по Центральному округу №9.
Троим его соперникам повезло гораздо меньше – избирком отказал им в регистрации. С дистанции сходит пенсионер и активист Борис Пылин (на фото - слева), который в последние месяцы выступал против сноса конюшен в усадьбе «Сосновый бор». По словам экс-кандидата, более 50% подписей избирателей в его поддержку из 200 собранных признаны недействительными. «Многие люди вносили в подписные листы свои паспортные данные по памяти, не имея при себе документа. Могли ошибиться в цифрах», -  пояснил Борис Пылин.
Отказано в регистрации также кандидатам Константину Фельдшерову, который проигнорировал требование о сборе подписей, и инженеру-энергетику ООО «Соната» Владимиру Капырюлину.
Не преодолела этап регистрации и пенсионерка Светлана Коротич, которая имела виды на мандат депутата по Тракторозаводском округу №1. 
Ранее благополучно прошли регистрацию кандидаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Партия пенсионеров», которые освобождены от обязанности преодоления муниципального фильтра. 
Довыборы состоятся с 11 по 13 сентября. Решения о трехдневном голосовании местные избиркомы приняли по рекомендации ЦИК в связи с пандемией. Замещению подлежит также один мандат в Волгоградской облдуме - по Урюпинскому избирательному округу №1.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Выборы
11.08.2020 18:02
Выборы 11.08.2020 18:02
Комментарии

0
Далее
Выборы
09.08.2020 10:01
Выборы 09.08.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Выборы
07.08.2020 12:02
Выборы 07.08.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Выборы
03.08.2020 12:23
Выборы 03.08.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Выборы
22.07.2020 15:13
Выборы 22.07.2020 15:13
Комментарии

0
Далее
Выборы
13.07.2020 11:21
Выборы 13.07.2020 11:21
Комментарии

0
Далее
Выборы
06.07.2020 16:12
Выборы 06.07.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Выборы
18.06.2020 17:41
Выборы 18.06.2020 17:41
Комментарии

0
Далее
Выборы
15.01.2020 10:53
Выборы 15.01.2020 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.10.2019 16:06
Выборы 14.10.2019 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.10.2019 09:20
Выборы 14.10.2019 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
13.09.2019 10:12
Выборы 13.09.2019 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
11.09.2019 13:31
Выборы 11.09.2019 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
11.09.2019 11:28
Выборы 11.09.2019 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2019 11:24
Выборы 09.09.2019 11:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:38
В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборыСмотреть фотографии
17:02
На ДомКлик можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого домаСмотреть фотографии
16:38
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперацииСмотреть фотографии
16:10
Волгоградские депутаты ратуют за увеличение возраста молодежи до 35 летСмотреть фотографии
15:48
Суды в Волгоградской области возобновили работу после угроз о взрывахСмотреть фотографии
15:36
Аграрии получат госпомощь на химическую мелиорацию истощенных земельСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области владелец криптовалюты идет под суд за историю с ЛСДСмотреть фотографии
14:00
Далеко не ушел: машина с угонщиком улетела в поле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде под присмотром автоматчиков сносят незаконный магазин экс-депутатаСмотреть фотографии
12:48
Коронавирус ни при чем? В Волгоградской области разобрали причины смерти больных с COVID-19Смотреть фотографии
12:22
Владыка Феодор возглавил престольные торжества в храме Иоанна Воина в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
12:07
Эксперты поставили Волгоград рядом с ХабаровскомСмотреть фотографии
11:50
Суды в Волгоградской области эвакуируют из-за сообщений о минированииСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области за сутки больше сотни человек подхватили COVID-19Смотреть фотографии
11:25
Руины заправки после взрыва в Волгограде изучили следователиСмотреть фотографии
11:08
Банк «Открытие»: более половины предприятий малого и среднего бизнеса избежали убытков во время пандемииСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области тюремщика уличили в передаче мобильников за взяткиСмотреть фотографии
10:35
Футбольному полю "Волгоград Арены" понадобились вентиляторыСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области столкнулись два КАМАЗа из СамарыСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде заменили закрытый трамвай автобусомСмотреть фотографии
09:10
В Волгоградской области больше 70% школ признали готовыми к очному учебному годуСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде возобновили движение транспорта после взрыва на заправкеСмотреть фотографии
19:20
Журналист волгоградского информагентства «Высота 102» - победитель конкурса ОНФСмотреть фотографии
17:38
На волгоградском «КАУСТИКе» прошли масштабные учения «Защита-2020»Смотреть фотографии
16:34
От коронавируса в Волгограде умер глава Камышинского районаСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области частнику не дали разводить рыбу на федеральной землеСмотреть фотографии
15:52
От макета к реальности: в Волгограде строители нового корпуса онкодиспансера добрались до крышиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
«Два года без футбола»: болельщика «Зенита» арестовали на семь суток в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и ливняхСмотреть фотографии
14:46
Силовики Волгоградской и Астраханской областей пресекли контрабанду товаров двойного назначенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 