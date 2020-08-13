Суды в Волгоградской области возобновили работу после угроз о взрывах





Районные и городские суды Волгоградской области, которые сегодня получили сообщения о минировании, вернулись к работе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Учреждения возобновили свою работу после обследования зданий, в том числе кинологами с собаками. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним, что сегодня в первой половине дня из 11 судов Волгограда и области эвакуировали посетителей и сотрудников из-за поступивших на электронную почту угроз о минировании зданий. Такие сообщения получили Волгоградский областной суд, Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Советский, Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Михайловский, Быковский, Городищенский районные суды и Волжский городской суд.



