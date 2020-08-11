В Волгограде опустошают подземный резервуар на взорвавшейся заправке





В Волгограде второй день перекрыто движение на 1-ой Продольной. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на время проведения работ на территории взорвавшейся накануне заправки скоростные трамваи курсируют от станции «Ельшанка» до «Монолита». Троллейбус №12 от Спартановки идет до остановки «Детский центр» по маршруту троллейбуса №9. Автобусы №95 со стороны Спартановки объезжают 1-ую Продольную по ул. Ополченской и выходят на нее по ул. Тарифной.

Между тем, в экстренных службах пояснили, что движение по 1-ой Продольной перекрыто в целях безопасности из-за проводимых на территории взорвавшейся заправке работ. Здесь находится подземный резервуар с газом, который сейчас освобождают от голубого топлива.



