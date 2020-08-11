Бюджет еще одного района Волгоградской области стал дефицитным

Экономика 11.08.2020 09:31
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11.08.2020 09:31
Администрация Городищенского района Волгоградской области оформляет кредит в размере 20 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», за пользование заемными средствами на период до трех лет власти готовы заплатить почти 4 миллиона рублей. Кредит необходим муниципальному образованию для финансирования дефицита бюджета.
Напомним, ранее кредиты оформили ряд муниципальных образований, в частности, Жирновск, Урюпинск, не считая крупных городов региона – Волгограда и Волжского. Власти Волгоградской области на днях также объявили об образовании 5-миллиардного дефицита бюджета региона.
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