Бюджет еще одного района Волгоградской области стал дефицитным





Администрация Городищенского района Волгоградской области оформляет кредит в размере 20 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», за пользование заемными средствами на период до трех лет власти готовы заплатить почти 4 миллиона рублей. Кредит необходим муниципальному образованию для финансирования дефицита бюджета.

Напомним, ранее кредиты оформили ряд муниципальных образований, в частности, Жирновск, Урюпинск, не считая крупных городов региона – Волгограда и Волжского. Власти Волгоградской области на днях также объявили об образовании 5-миллиардного дефицита бюджета региона.



