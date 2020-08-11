Экономика

Бюджет еще одного района Волгоградской области стал дефицитным

Экономика 11.08.2020 09:31
0
11.08.2020 09:31


Администрация Городищенского района Волгоградской области оформляет кредит в размере 20 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», за пользование заемными средствами на период до трех лет власти готовы заплатить почти 4 миллиона рублей. Кредит необходим муниципальному образованию для финансирования дефицита бюджета. 
Напомним, ранее кредиты оформили ряд муниципальных образований, в частности, Жирновск, Урюпинск, не считая крупных городов региона – Волгограда и Волжского. Власти Волгоградской области на днях также объявили об образовании 5-миллиардного дефицита бюджета региона. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
10.08.2020 12:54
Экономика 10.08.2020 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2020 14:55
Экономика 09.08.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2020 17:16
Экономика 07.08.2020 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 16:15
Экономика 07.08.2020 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 16:06
Экономика 07.08.2020 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 15:48
Экономика 07.08.2020 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 13:59
Экономика 07.08.2020 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 12:46
Экономика 07.08.2020 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 19:57
Экономика 06.08.2020 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 18:30
Экономика 06.08.2020 18:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 14:09
Экономика 06.08.2020 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 17:56
Экономика 05.08.2020 17:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2020 17:46
Экономика 05.08.2020 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 14:57
Экономика 05.08.2020 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 14:23
Экономика 05.08.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:38
Коронавирус забрал еще одну жизнь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде после взрыва завершили обследование 26 жилых домовСмотреть фотографии
10:32
Сотрудники успели убежать: следователи установили обстоятельства взрыва на газовой заправке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде опустошают подземный резервуар на взорвавшейся заправкеСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде ребенок из Санкт-Петербурга пострадал в ДТПСмотреть фотографии
09:31
«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлымСмотреть фотографии
09:31
Бюджет еще одного района Волгоградской области стал дефицитнымСмотреть фотографии
21:27
«До такой цифры еще не доходило»: в Волгоградской области стремительно заполняются койки для коронавирусных больныхСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде снова изменили схему движения скоростных трамваев из-за взрыва на заправкеСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде после взрыва проверят на целостность жилые домаСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде открыли движение на 1-ой Продольной после взрыва на газовой заправкеСмотреть фотографии
16:04
Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
В Волгограде водитель грузовика без тормозов пошел под суд за ДТП с 15 пострадавшимиСмотреть фотографии
13:16
Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взяткиСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде взлетела на воздух заправка: есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде дело о растрате 120 млн компенсационного фонда СРО строителей дошло до судаСмотреть фотографии
12:31
В команде завтрашнего соперника волгоградского «Ротора» нашли коронавирусСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храмаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде около Мамаева кургана скоростной трамвай сошел с рельсовСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области на одного выздоровевшего – трое заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:40
Школы Волгоградской области готовят к дистанционке на всякий случайСмотреть фотографии
11:23
Волгоградца отблагодарили за поимку сексуального маньякаСмотреть фотографии
10:55
«Битва поколений»: «Ростелеком» организовал семейное онлайн-мероприятиев ВолгоградеСмотреть фотографии
10:51
В Волжском трехлетний малыш разбился, выпав из окнаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде аттракцион щедрости автоцентра с раздачей путевок в Турцию озадачил УФАССмотреть фотографии
10:26
В Волгограде такси с пассажиром врезалось в столбСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
В Волгоградской области водитель семерки не уступил дорогу: шестеро пострадавшихСмотреть фотографии
09:35
Деньги на воздух: в школы Волгоградской области могут не пустить учеников 1 сентябряСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 