В Волгограде после взрыва проверят на целостность жилые дома





Ближайшие к сгоревшей газовой заправке жилые дома проверят на предмет повреждений. Такое поручение представителям муниципалитета на оперативном совещании дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". Участие в обследовании многоэтажек примут также сотрудники управляющих компаний.

Взрыв на АГЗС расположенной на проспекте Ленина, 124А в Тракторозаводском ​ районе Волгограда, прогремел сегодня около 11.40. Пострадало 13 человек, из которых 10 находятся в больнице скорой помощи №25.