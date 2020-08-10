В Волгограде после взрыва проверят на целостность жилые дома

Взрыв на АГЗС расположенной на проспекте Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, прогремел сегодня около 11.40. Пострадало 13 человек, из которых 10 находятся в больнице скорой помощи №25.
Общество 10.08.2020 18:47
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10.08.2020 18:47
Взрыв на АГЗС расположенной на проспекте Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, прогремел сегодня около 11.40. Пострадало 13 человек, из которых 10 находятся в больнице скорой помощи №25.
Ближайшие к сгоревшей газовой заправке жилые дома проверят на предмет повреждений. Такое поручение представителям муниципалитета на оперативном совещании дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". Участие в обследовании многоэтажек примут также сотрудники управляющих компаний.
Взрыв на АГЗС расположенной на проспекте Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, прогремел сегодня около 11.40. Пострадало 13 человек, из которых 10 находятся в больнице скорой помощи №25.
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