В команде завтрашнего соперника волгоградского «Ротора» нашли коронавирус

Общество 10.08.2020 12:31
0
10.08.2020 12:31
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде один футболист заразился коронавирусом. Специалист отметил, что у двоих футболистов были выявлены подозрительные результаты, после чего подтвердился один положительный, сообщает Спорт-Экспресс.
«Ситуация очень простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзор. Других заражений у нас нет», — сказал Семак в эфире «России. 24».
6 августа клуб уже опровергал информацию о 7 положительных результатах на коронавирус, отметив, что был выявлен всего один сомнительный тест.
Между тем, напоминает ИА «Высота 102», завтра на «Волгоград-Арене» пройдет матч первого тура нового сезона РПЛ, в котором «Зенит» встретится с волгоградским «Ротором».
Реклама
В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храма10.08.2020 12:22
Общество 10.08.2020 12:22
Школы Волгоградской области готовят к дистанционке на всякий случай10.08.2020 11:40
Общество 10.08.2020 11:40
Волгоградца отблагодарили за поимку сексуального маньяка10.08.2020 11:23
Общество 10.08.2020 11:23
В Волгограде аттракцион щедрости автоцентра с раздачей путевок в Турцию озадачил УФАС10.08.2020 10:48
Общество 10.08.2020 10:48
Деньги на воздух: в школы Волгоградской области могут не пустить учеников 1 сентября10.08.2020 09:35
Общество 10.08.2020 09:35
Заброшенный Дом печати в Волгограде снова попытаются продать по частям10.08.2020 08:36
Общество 10.08.2020 08:36
Свершилось: спустя 15 лет достроена элитная высотка на Чуйкова в центре Волгограда09.08.2020 15:11
Общество 09.08.2020 15:11
В Волгограде расширят вдвое проблемный участок дороги на Ангарской09.08.2020 09:14
Общество 09.08.2020 09:14
Вопрос о спасении Маркса лидер волгоградских коммунистов назвала провокацией08.08.2020 21:47
Общество 08.08.2020 21:47
«При нем возводились заводы и росли города»: в Волгограде вспоминают выдающегося строителя08.08.2020 17:47
Общество 08.08.2020 17:47
Византийские росписи внутри и Wi-Fi снаружи: в главном храме Волгограда кипит работа08.08.2020 11:45
Общество 08.08.2020 11:45
На нижней террасе набережной Волгограда проложат 20 километров труб для полива деревьев08.08.2020 09:15
Общество 08.08.2020 09:15
Участники городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиады "Школа и семья - мама, папа, я!" получают призы и подарки08.08.2020 09:08
Общество 08.08.2020 09:08
Транспортная прокуратура потребовала убрать плавучие дома в Волгограде08.08.2020 08:31
Общество 08.08.2020 08:31
Ко Дню строителя Сбербанк провел онлайн-викторину07.08.2020 20:13
Общество 07.08.2020 20:13
Реклама