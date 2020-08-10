В команде завтрашнего соперника волгоградского «Ротора» нашли коронавирус





Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде один футболист заразился коронавирусом. Специалист отметил, что у двоих футболистов были выявлены подозрительные результаты, после чего подтвердился один положительный, сообщает Спорт-Экспресс.

«Ситуация очень простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзор. Других заражений у нас нет», — сказал Семак в эфире «России. 24».

6 августа клуб уже опровергал информацию о 7 положительных результатах на коронавирус, отметив, что был выявлен всего один сомнительный тест.

Между тем, напоминает ИА «Высота 102», завтра на «Волгоград-Арене» пройдет матч первого тура нового сезона РПЛ, в котором «Зенит» встретится с волгоградским «Ротором».



