В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храма





С сегодняшнего дня и до 16 августа включительно в Волгограде проходит общегородское голосование на лучшее название для сквера у храма Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, из поступивших от жителей 350 предложений сформирован топ-10 самых популярных. Имя, набравшее наибольшее количество голосов, будет присвоено зеленой зоне

Чаще всего участники опроса предлагали назвать сквер Александровским. Также в шорт-лист вошли следующие варианты: «Возрождение», сквер Героев, Григория Засекина, Мира, Соборный, Сталинградский, Театральный, Центральный и Юнармии.

Принять участие в конкурсе можно на сайте администрации Волгограда . С каждого IP-адреса допускается проголосовать только один раз.



