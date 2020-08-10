В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храма

Общество 10.08.2020 12:22
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10.08.2020 12:22
С сегодняшнего дня и до 16 августа включительно в Волгограде проходит общегородское голосование на лучшее название для сквера у храма Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, из поступивших от жителей 350 предложений сформирован топ-10 самых популярных. Имя, набравшее наибольшее количество голосов, будет присвоено зеленой зоне
Чаще всего участники опроса предлагали назвать сквер Александровским. Также в шорт-лист вошли следующие варианты: «Возрождение», сквер Героев, Григория Засекина, Мира, Соборный, Сталинградский, Театральный, Центральный и Юнармии.
Принять участие в конкурсе можно на сайте администрации Волгограда. С каждого IP-адреса допускается проголосовать только один раз.
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