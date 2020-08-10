Волгоградца отблагодарили за поимку сексуального маньяка

Общество 10.08.2020 11:23
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10.08.2020 11:23
Благодарственное письмо от имени руководства Управления МВД России по Волгограду и ценный подарок вручили жителю города Вячеславу Симковичу за содействие полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мужчина задержал рецидивиста, который за полчаса совершил нападение на двух женщин, пытаясь их изнасиловать.
Это произошло 31 июля рано утром в Дзержинском районе Волгограда. Как ранее сообщало информагентство, 31-летний ранее судимый злоумышленник на улице Новодвинской увидел молодую женщину, которая направлялась в сторону остановки общественного транспорта. Догнав волгоградку, он повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины и убежать. Спустя полчаса на этой же улице злоумышленник напал на 72-летнюю пенсионерку. Случайным свидетелем происходящего стал Вячеслав Симкович. Он услышал крики женщины и пришел на помощь. Волгоградец не только предотвратил преступление, но и задержал нападавшего, передав его прибывшему наряду полиции.
Вручая благодарственное письмо и ценный подарок, начальник Управления МВД России по г. Волгограду полковник полиции Дмитрий Возжаев выразил Вячеславу Симковичу слова признательности за бдительность и активную гражданскую позицию.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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