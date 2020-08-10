В Волжском трехлетний малыш разбился, выпав из окна

Происшествия 10.08.2020 10:51
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10.08.2020 10:51
Следователи проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, в воскресенье днем тело ребенка было обнаружено возле многоквартирного дома по улице Машиностроителей. По предварительной информации, мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже, где проживал вместе с мамой.
На данный момент установлено, что пока женщина находилась на заработках, за малышом присматривала ее 15-летняя знакомая, которая в какой-то момент уснула, полагая, что ребенок так же спит. Оставшись без присмотра, мальчик самостоятельно поднялся на подоконник и подошел к открытому окну с установленной москитной сеткой, после чего выпал на улицу, получив тяжелейшие травмы, не совместимые с жизнью.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Установлено, что семья, в которой воспитывался ребёнок, характеризуется удовлетворительно.
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