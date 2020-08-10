В Волгограде аттракцион щедрости автоцентра с раздачей путевок в Турцию озадачил УФАС





Очередное антимонопольное дело в отношении автоцентра возбуждено в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС по региону, предметом разбирательства снова явилась реклама с признаками недостоверности.

В поле зрения проверяющих оказался салон «Восход авто», расположенный по проспекту Университетскому,102. Внимание антимонопольщиков привлекла навязчивая интернет-реклама с указанием крайне низких процентных ставок по кредиту и других привлекательных условий. Продавцы обещали будущим обладателям железных коней банковские займы под 2,9% годовых и путевку в Турцию в качестве подарка за покупку. «Без первого взноса, без КАСКО, одобрение в 89% случаев! Всего по двум документам! Оплачиваем дорогу!», - такие заманчивые предложения содержались в интернет-рекламе салона.

На сайте автоцентра содержались данные о 16 банках-партнерах, практически все из которых в реальности отношения к данной компании не имеют. Более того, таких низких процентных ставок по автокредитам в этих банках нет.

По предварительной информации, рекламодателем и продавцом машин в автомобильном центре «Восход авто» является ООО «Компания Грандлюкс» из Москвы.

Возбужденное в УФАС дело о ненадлежащей рекламе автоцентра является уже четвертым за последние полтора года. До этого антимонопольный орган проводил проверки в отношении таких салонов, как «Волга», «Волга град» и «Лазурит».

Структура и оформление рекламы указанных организаций были идентичными.



