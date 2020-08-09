Лучше не становится: от коронавируса в Волгоградской области продолжают умирать

Здравоохранение 09.08.2020 12:04
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09.08.2020 12:04
До 72 человек увеличилось количество умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе подтверждено еще два летальных случая от вируса COVID-19.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончались 66-летняя женщина из Волгограда и 73-летний мужчина из Городищенского района Волгоградской области. Волгоградка заразилась COVID-19 от больного родственника, но за медицинской помощью обращаться не стала, лечилась самостоятельно. Когда ее самочувствие ухудшилось, вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы №4 с двухсторонней ковидной пневмонией. Мужчина, почувствовав первые признаки недомогания обратился к врачам спустя три дня. У него также диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. У обоих пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. У мужчины также был сахарный диабет и хроническое заболевание органов дыхания.
Новыми заболевшими за сутки стали 106 человек, 25 выздоровели.
Всего в регионе зарегистрировано уже 9998 заболеваний коронавирусной инфекции. Выздоровели на данный момент 6325 человек.
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