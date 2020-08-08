Разорившийся волгоградец придумал преступление, чтобы не платить по долгам





В заведомо ложном доносе о совершении преступления подозревается 44-летний житель Дзержинского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в конце июля он обратился в полицию с заявлением о хищении у него 500 тысяч рублей.

Полицейские установили, что волгоградец с целью открытия своего бизнеса занял денежные средства общей суммой 550 тысяч рублей у нескольких знакомых. Однако организовать задуманное не смог, а деньги растратил на личные нужды. Через некоторое время заемщики стали требовать возврата денег. Чтобы снять с себя ответственность, мужчина обратился в полицию и заявил о якобы совершенном в отношении него преступлении.

В настоящее время подозреваемый сознался в ложном обвинении.

За совершение заведомо ложного доноса о совершении преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.



