Расследования

Разорившийся волгоградец придумал преступление, чтобы не платить по долгам

Расследования 08.08.2020 10:30
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08.08.2020 10:30


В заведомо ложном доносе о совершении преступления подозревается 44-летний житель Дзержинского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в конце июля он обратился в полицию с заявлением о хищении у него 500 тысяч рублей.
Полицейские установили, что волгоградец с целью открытия своего бизнеса занял денежные средства общей суммой 550 тысяч рублей у нескольких знакомых. Однако организовать задуманное не смог, а деньги растратил на личные нужды. Через некоторое время заемщики стали требовать возврата денег. Чтобы снять с себя ответственность, мужчина обратился в полицию и заявил о якобы совершенном в отношении него преступлении.
В настоящее время подозреваемый сознался в ложном обвинении.
За совершение заведомо ложного доноса о совершении преступления ему грозит до двух лет лишения свободы. 

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