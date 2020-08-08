Общество

«При нем возводились заводы и росли города»: в Волгограде вспоминают выдающегося строителя

Общество 08.08.2020 10:09
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08.08.2020 10:09


Альберт Иванович Горбунов – один из немногих, кто мыслил и строил масштабно. В преддверии Дня строителя ИА «Высота 102» рассказывает о человеке, чья жизнь была полностью посвящена этой созидательной профессии.
«Это был необыкновенный человек, не потому, что он мой отец, а таких людей вообще очень мало. Крайне порядочный, большой профессионал, трудяга, кристально честный, - рассказала ИА «Высота 102» его дочь Светлана. - Он был для меня кумиром, наверное, поэтому мне нелегко в жизни, всех сравниваю с папой, не хочется опускать планку». Светлана Альбертовна работает в больнице детским неврологом, а День строителя считает своим семейным праздником.

На фото: Альберт Горбунов в молодости

Альберт Горбунов из своей полувековой трудовой биографии более 26 лет работал на стройках Забайкалья и Восточной Сибири, пройдя путь от простого мастера до Читинского управления строительства и начальника Главного управления по строительству «Главвостоксибстроя». Руководил строительством ТЭЦ, химических и нефтехимических предприятий, оборонных объектов, легкой, пищевой, жилищной и социальной сферы. В 1985 году по направлению партии возглавил «Главнижневолжскстрой» в Волгограде. Главное Управление по строительству в Нижне-Волжском экономическом регионе, который охватывал Волгоградскую, Астраханскую области и республику Калмыкия, тогда руководило подрядными организациями по осуществлению промышленного, жилищно-гражданского и коммунального строительства на подведомственных территориях.

На фото: Альберт Горбунов вместе с супругой Нелли Никитичной

«Мы дружили семьями, - вспоминает об Альберте Ивановиче директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко. - Это был интеллигентнейший человек с огромным багажом знаний, что позволяло ему руководить многотысячным коллективом треста «Главнижневолжскстрой». Он имел неоспоримые качества: был ровным, грамотным, вдумчивым, свои эмоции всегда держал в узде».
«Главнижневолжскстрой» ликвидировали в 1988 году. За три года под руководством Альберта Горбунова в Волгоградской области было введено в эксплуатацию 46 объектов, в том числе крупные производственные мощности на предприятиях «Красный Октябрь», «Баррикады», Волгоградском тракторном заводе, «Химпроме», «Каустике» и др.
В Советском Союзе строительство крупных объектов происходило с одновременной застройкой всей инфраструктуры: жилья, поликлиник, школ, детских садов, магазинов – для сотрудников завода или фабрики. Особое внимание инженеров уделялось разработке и строительству прачечных, парикмахерских, химчисток, библиотек, домов культуры. 

На фото: Альберт Горбунов крайний слева

Под руководством Горбунова в Волгограде осуществлялась застройка жилого микрорайона Семь ветров и больничного комплекса в Дзержинском районе Волгограда. Была выполнена большая программа по строительству объектов соцкультбыта: возведено 1750 кв. м. полезного жилья, 29 школ, 38 детских садов, 7 больниц, 6 поликлиник.
Альберт Иванович Горбунов родился в Архангельске в 1932 году, а судьба распорядилась так, что профессия привела в Волгоград, где он остался навсегда. После «Главнижневолжскстроя» Альберт Горбунов работал первым заместителем начальника территориально-строительного объединения «Волгоградстрой», руководил Волгоградской региональной строительно-промышленной ассоциацией. За свою профессиональную деятельность неоднократно был отмечен правительственными и ведомственными наградами.
Имеет звания Заслуженный строитель РСФСР, Почетный строитель России, награжден орденом Дружбы народов и орденом Знак Почета.
Он является инициатором создания в Волгограде Дома архитектора.

На фото: Дом архитектора в Волгограде
В Дом архитектора превратили здание старинного особняка из красного кирпича, который Альберт Горбунов с друзьями строителями и архитекторами на добровольной и безвозмездной основе реконструировали и отремонтировали. Домом архитектора Альберт Иванович руководил до 73 лет.
Он ушел из жизни 8 августа 2019 года в возрасте 87 лет.
Фото из семейного архива Горбуновых

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