Общество

Под Волгоградом над Лебяжьей поляной кружили вертолет и беспилотник

Общество 06.08.2020 16:48
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06.08.2020 16:48


Сегодня около сотни человек и почти три десятка различной спецтехники было задействовано в масштабных тактико-специальных учениях, которые прошли в акватории реки Ахтуба, поселках Лебяжья поляна и Кировец. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, координация действий оперативных служб осуществлялась из мобильного пункта губернатора Волгоградской области. Органы власти, полиции, МЧС, спасательных организаций тренировались совместно тушить пожары вблизи населенных пунктов и спасать утопающих. Условно пострадавших эвакуировали на вертолете. Борьбу с природным пожаром контролировали при помощи беспилотника. Работа огнеборцев и спасателей с высоты птичьего полета - в видеоматериале.


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