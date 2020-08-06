Под Волгоградом над Лебяжьей поляной кружили вертолет и беспилотник

Общество 06.08.2020 16:48
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06.08.2020 16:48
Сегодня около сотни человек и почти три десятка различной спецтехники было задействовано в масштабных тактико-специальных учениях, которые прошли в акватории реки Ахтуба, поселках Лебяжья поляна и Кировец. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, координация действий оперативных служб осуществлялась из мобильного пункта губернатора Волгоградской области. Органы власти, полиции, МЧС, спасательных организаций тренировались совместно тушить пожары вблизи населенных пунктов и спасать утопающих. Условно пострадавших эвакуировали на вертолете. Борьбу с природным пожаром контролировали при помощи беспилотника. Работа огнеборцев и спасателей с высоты птичьего полета - в видеоматериале.
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