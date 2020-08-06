Общество

«Мокрые бахилы и одна маска на целый день»: врачи жалуются на нехватку одноразовых СИЗ в волгоградских больницах

Общество 06.08.2020 14:13
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06.08.2020 14:13


Врачи, которые работают в волгоградских инфекционных госпиталях и лечат коронавирусных больных, пожаловались на недостаток одноразовых средств индивидуальной защиты. «Одна маска выдается на целый день. А вместо одноразового противочумного костюма дают многоразовые.  Эти костюмы  приходится без конца мыть, как и многоразовые бахилы, и они просто не успевают высыхать! Приходится одевать их, когда они еще мокрые. Это крайне некомфортно, особенно в условиях жары», - рассказали ИА «Высота 102» медики одной из больниц Волжского. 
Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на сегодняшнем брифинге пояснил, что, действительно, сейчас для обеспечения медицинских работников СИЗ закупаются как одноразовые, так и многоразовые костюмы. «В то же время мы стараемся приобретать многоразовые костюмы, которые по качеству и комфортности мало чем уступают одноразовым. В финансовом плане это выгоднее - присутствует рациональная составляющая. Лучше больше закупить лекарств и соблюсти при этом баланс», - пояснил Николай Алимов.
Напомним, в начале пандемии в больницах региона ощущался дефицит средств индивидуальной защиты медицинских работников, которые лечат коронавирусных больных. Однако затем, по уверению властей, проблема эта была снята. 

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