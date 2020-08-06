Это не Монако: волгоградскую чемпионку Исинбаеву огорчил отдых в Сочи

Общество 06.08.2020 10:58
0
06.08.2020 10:58
На неудобный пляж в Сочи пожаловалась олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая проводит отпуск на черноморском побережье. На своей странице в Инстаграме спортсменка опубликовала селфи в купальнике на фоне морской глади, сообщает ИА «Высота 102». Судя по изнуренному выражению лица волгоградки и комментарию под снимком – это явно не отдых ее мечты.
«Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых. День выдался ветреный, волны были сильные. Берег и дно в булыжниках, ( позже поняла, зачем на каждом шагу продавали «мыльницы» по 200₽.). Босыми ногами ходить по берегу неудобно. Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников», - известила своих подписчиков Исинбаева (стилистика и орфография сохранены, - прим.ред). Антураж и морская атмосфера напомнили Елене ее детство. «Тогда был мой первый раз на море, в Сочи», - добавила знаменитая прыгунья.
Елена Исинбаева, как известно, в прежние годы много времени проводила в Монако. Однако в планы легкоатлетки на это лето серьезные перемены, по всей видимости, внес коронавирус. Последние месяцы Исинбаева провела в Волгограде.
Напомним, авиасообщение России с другими государствами из-за пандемии с начала марта было приостановлено. Первые зарубежные рейсы, в том числе в Турцию, стали осуществляться с 1 августа.
Фото: www.instagram.com/isinbaevayelena
Реклама
«Убедительно прошу каждого»: волгоградский губернатор напомнил об ответственности за пожары06.08.2020 12:18
Общество 06.08.2020 12:18
В Волжском оставшихся без горячей воды жильцов шокировали продажей котельной06.08.2020 08:50
Общество 06.08.2020 08:50
Умер бывший начальник УВД Волгограда05.08.2020 23:01
Общество 05.08.2020 23:01
«Это действительно комплексная застройка»: министр РФ оценил перспективы микрорайона Долина05.08.2020 19:41
Общество 05.08.2020 19:41
Министр строительства и ЖКХ прогулялся по Волгограду05.08.2020 16:40
Общество 05.08.2020 16:40
В офисах Сбербанка в Волгоградской области абитуриенты подали более 180 заявок на поступление в разные вузы страны05.08.2020 15:19
Общество 05.08.2020 15:19
Волгоградцев предостерегли от покупки билетов c рук на матч с «Зенитом»05.08.2020 14:40
Общество 05.08.2020 14:40
Жители Котельниково добиваются присвоения городу почетного звания «Город воинской славы»05.08.2020 10:15
Общество 05.08.2020 10:15
«Сын рыдал, а я ругался»: виртуальная продажа билетов на волгоградский «Ротор» и «Зенит» обернулась реальными очередями05.08.2020 09:40
Общество 05.08.2020 09:40
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегию04.08.2020 20:16
Общество 04.08.2020 20:16
Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавируса04.08.2020 16:13
Общество 04.08.2020 16:13
В Волгограде ставший памятником танк Т-34 №18 готовят к реставрации04.08.2020 15:20
Общество 04.08.2020 15:20
Волгоградская область покупает маски по смешным ценам04.08.2020 15:10
Общество 04.08.2020 15:10
В Волгоградской области потевших в масках и перчатках членов УИКов премируют04.08.2020 13:32
Общество 04.08.2020 13:32
Продажа билетов на матч волгоградского "Ротора" и "Зенита" стартовала с проблемами04.08.2020 12:51
Общество 04.08.2020 12:51
Реклама