Это не Монако: волгоградскую чемпионку Исинбаеву огорчил отдых в Сочи





На неудобный пляж в Сочи пожаловалась олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая проводит отпуск на черноморском побережье. На своей странице в Инстаграме спортсменка опубликовала селфи в купальнике на фоне морской глади, сообщает ИА «Высота 102». Судя по изнуренному выражению лица волгоградки и комментарию под снимком – это явно не отдых ее мечты.

«Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых. День выдался ветреный, волны были сильные. Берег и дно в булыжниках, ( позже поняла, зачем на каждом шагу продавали «мыльницы» по 200₽.). Босыми ногами ходить по берегу неудобно. Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников», - известила своих подписчиков Исинбаева (стилистика и орфография сохранены, - прим.ред). Антураж и морская атмосфера напомнили Елене ее детство. «Тогда был мой первый раз на море, в Сочи», - добавила знаменитая прыгунья.

Елена Исинбаева, как известно, в прежние годы много времени проводила в Монако. Однако в планы легкоатлетки на это лето серьезные перемены, по всей видимости, внес коронавирус. Последние месяцы Исинбаева провела в Волгограде.

Напомним, авиасообщение России с другими государствами из-за пандемии с начала марта было приостановлено. Первые зарубежные рейсы, в том числе в Турцию, стали осуществляться с 1 августа.

Фото: www.instagram.com/isinbaevayelena



