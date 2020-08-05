Общество 05.08.2020 14:40
0
05.08.2020 14:40
В волгоградском «Роторе» не рекомендуют откликаться на предложения о покупке билетов с рук. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, электронный билет может быть перепродан несколько раз и неизвестно, сможет ли тот человек, который его купил, попасть на стадион. «Ваши деньги могут быть потрачены впустую», - пояснили здесь.
В клубе также рассказали, что все билеты, продажа которых стартовала накануне, были реализованы полностью за 3 часа, несмотря на сбои в работе сайта билетного оператора из-за небывалого наплыва пользователей. «Мы понимаем ваш повышенный интерес к футбольным матчам из-за преданности команде, долгой паузы без игр и выступлению «Ротора» с этого сезона в премьер-лиге, но заранее было очевидно, что в ограниченных условиях билеты достанутся не всем», - передали слова поддержки болельщикам в «Роторе». А также – слова утешения: «В Волгограде состоятся ещё другие интересные матчи и на один из них вы сможете попасть. Нам всем приходится подстраиваться под обстоятельства, но это не отменяет того, что команде нужна поддержка перед важным стартом: неважно где — на стадионе или у экранов».
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что далеко не всем желающим удалось приобрести билеты на матч волгоградского «Ротора» и питерского «Зенита». При этом через несколько часов после окончания продажи билетов они появились на сайте объявлений, где перекупщики их предлагали по ценам от 1 до 5 тысячи рублей.
Реклама
«Это действительно комплексная застройка»: министр РФ оценил перспективы микрорайона Долина05.08.2020 19:41
Общество 05.08.2020 19:41
В Волжском оставшихся без горячей воды жильцов шокировали продажей котельной05.08.2020 17:09
Общество 05.08.2020 17:09
Министр строительства и ЖКХ прогулялся по Волгограду05.08.2020 16:40
Общество 05.08.2020 16:40
В офисах Сбербанка в Волгоградской области абитуриенты подали более 180 заявок на поступление в разные вузы страны05.08.2020 15:19
Общество 05.08.2020 15:19
Жители Котельниково добиваются присвоения городу почетного звания «Город воинской славы»05.08.2020 10:15
Общество 05.08.2020 10:15
«Сын рыдал, а я ругался»: виртуальная продажа билетов на волгоградский «Ротор» и «Зенит» обернулась реальными очередями05.08.2020 09:40
Общество 05.08.2020 09:40
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегию04.08.2020 20:16
Общество 04.08.2020 20:16
Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавируса04.08.2020 16:13
Общество 04.08.2020 16:13
В Волгограде ставший памятником танк Т-34 №18 готовят к реставрации04.08.2020 15:20
Общество 04.08.2020 15:20
Волгоградская область покупает маски по смешным ценам04.08.2020 15:10
Общество 04.08.2020 15:10
В Волгоградской области потевших в масках и перчатках членов УИКов премируют04.08.2020 13:32
Общество 04.08.2020 13:32
Продажа билетов на матч волгоградского "Ротора" и "Зенита" стартовала с проблемами04.08.2020 12:51
Общество 04.08.2020 12:51
Новый прокурор прибыл в Волгоградскую область (ВИДЕО)04.08.2020 11:33
Общество 04.08.2020 11:33
Волгоградские коммунальщики ищут арбузные корки под землей03.08.2020 14:37
Общество 03.08.2020 14:37
В облкомздраве назвали количество погибших в пандемию волгоградских медиков03.08.2020 14:14
Общество 03.08.2020 14:14
Реклама