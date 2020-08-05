



В волгоградском «Роторе» не рекомендуют откликаться на предложения о покупке билетов с рук. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, электронный билет может быть перепродан несколько раз и неизвестно, сможет ли тот человек, который его купил, попасть на стадион. «Ваши деньги могут быть потрачены впустую», - пояснили здесь.

В клубе также рассказали, что все билеты, продажа которых стартовала накануне, были реализованы полностью за 3 часа, несмотря на сбои в работе сайта билетного оператора из-за небывалого наплыва пользователей. «Мы понимаем ваш повышенный интерес к футбольным матчам из-за преданности команде, долгой паузы без игр и выступлению «Ротора» с этого сезона в премьер-лиге, но заранее было очевидно, что в ограниченных условиях билеты достанутся не всем», - передали слова поддержки болельщикам в «Роторе». А также – слова утешения: «В Волгограде состоятся ещё другие интересные матчи и на один из них вы сможете попасть. Нам всем приходится подстраиваться под обстоятельства, но это не отменяет того, что команде нужна поддержка перед важным стартом: неважно где — на стадионе или у экранов».

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что далеко не всем желающим удалось приобрести билеты на матч волгоградского «Ротора» и питерского «Зенита». При этом через несколько часов после окончания продажи билетов они появились на сайте объявлений, где перекупщики их предлагали по ценам от 1 до 5 тысячи рублей.



