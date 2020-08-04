Волгоградская область покупает маски по смешным ценам





ГУП «Волгофарм» закупает партию медицинских масок по ценам, которые едва ли не в десять раз ниже тех, что были в начале пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, госпредприятие Волгоградской области собирается приобрести 100 тысяч упаковок, в каждой из которых пять штук, за 1 миллион 390 тысяч рублей у единственного поставщика - АО "Лента". Таким образом, цена каждой маски в закупке составит около 3 рублей за штуку. Напомним, весной этого года ГУП «Волгофарм» закупало китайские медицинские маски по цене 26,5 руб. за штуку. В продаже средства индивидуальной защиты появлялись еще по более высоким ценам.



