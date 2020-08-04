



По 5530 рублей получат члены УИКов Волгоградской области за общероссийское голосование. Соответствующее постановление подписано в администрации региона, сообщает ИА «Высота 102».

Единовременные выплаты получат сотрудники участковых избиркомов с правом решающего голоса за условия работы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. Поступившие из федерального бюджета целевые денежные средства распределит облизбирком.

Голосование за новую редакцию Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора члены УИКов работали в защитных халатах, экранах и резиновых перчатках. По итогам семидневного голосования, в Волгоградской области поправки в главный закон страны одобрили 83,39% избирателей региона, пришедших на участки. Явка составила 80,4%.



