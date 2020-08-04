Общество

Продажа билетов на матч волгоградского "Ротора" и "Зенита" стартовала с проблемами

Общество 04.08.2020 12:51
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04.08.2020 12:51


Открывшаяся сегодня в 12-00 продажа билетов на предстоящий матч «Ротора» и «Зенита» началась с проблем электронной площадки kassir.ru. Как рассказали ИА «Высота 102» болельщики, ресурс постоянно сообщал о «технических проблемах» и зависал. Правда, некоторым счастливцам удалось приобрести электронный билет уже через полчаса после открытия продаж. Болельщики предполагали, что процесс приобретения  билетов на матч волгоградских футболистов и действующего чемпиона России обернется ажиотажем в первые минуты после начала продажи. Связано это с частичной наполняемостью стадиона на первой игре «Ротора» в Тинькофф-Российская премьер-лига. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», в клубе приняли решение о рассадке зрителей в шахматном порядке из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому многие переживали, что билетов, особенно, дешевых, всем не хватит и буквально «обрушили» ресурс многотысячными заявками. Кроме того, волгоградские болельщики страшно соскучились по живому футболу и с нетерпением ждут предстоящего матча, который состоится уже 11 августа на «Волгоград Арене».

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