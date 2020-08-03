Волгоградские коммунальщики ищут арбузные корки под землей





Волгоградские коммунальщики с тревогой встречают арбузный сезон. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», в летние месяцы количество засоров традиционно вырастает примерно на четверть. Некоторые горожане выбрасывают арбузные корки в унитаз, провоцируя появление засоров как на внутридомовых, так и на городских сетях водоотведения. Особо сложные засоры приходится вырезать вместе с трубой, а перед этим разрушать асфальтовое покрытие.

Перечень предметов, попадающих в канализацию, бесчислен, по нему можно безошибочно определить, что за объект находится по соседству. Вблизи гостиницы «Турист» канализационная бригада вытащила несколько наволочек. В наволочки забилась куча другого мусора, в итоге образовался засор со всеми вытекающими последствиями.

В разное время в волгоградской канализации находили автомобильные покрышки, куски бетонного столба, ковры, стекло, пластик. Даже пищевые отходы в канализации разбухают и превращаются в пробку, собирающую на себя другой мусор. В результате образуется многометровый засор, способный выдержать вес взрослого мужчины. Его ликвидация может потребовать много времени и не увенчаться успехом. Если засор не удается пробить каналопромывочной машиной, слесарь разбирает его вручную. Это тяжелый труд, которого часто оказывается недостаточно, и часть трубы приходится просто вырезать и заменять на новую, рассказали в компании. Хотя количество инцидентов на сетях канализации и уменьшилось, однако в компании просят соблюдать культуру потребления и отправлять отходы по назначению – в мусорное ведро, а не в унитаз.



