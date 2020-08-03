Волгоградцы привозят с морских курортов домой COVID-19





Завозные случаи коронавируса после длительного перерыва впервые зафиксированы в Волгоградской области. Как заявил сегодня на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, жители региона уезжают на отдых, где заболевают COVID-19, возвращаются домой и заражают своих близких.

«Происходит распространение вируса внутри семьи. Призываю всех соблюдать меры безопасности. Если можно изолированно провести отдых, то лучше так. Все контакты приводят к новым заболеваниям», - пояснил Алимов.

Зампредседателя облздрава добавил, что активности инфекция не утратила. «Видим это по занятости коечного фонда в больницах и по тяжести случаев заболевания. Они тяжелеют, к сожалению», - констатировал Николай Алимов.



