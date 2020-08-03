Расследования 03.08.2020 12:40
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03.08.2020 12:40
Волгоградский облсуд изменил приговор 22-летнему наркодилеру Руслану Лячину. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, суд первой инстанции приговорил мужчину за покушение на сбыт через интернет 1,2 килограмма синтетика к 7 годам колонии строгого режима.
Надзорный орган посчитал решение суда первой инстанции чрезмерно мягким и оспорил его. В итоге, облсуд увеличил срок наказания фигуранту дела до 10 лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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