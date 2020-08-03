Выборы

На довыборах волгоградская коммунистка обогнала по доходам высокопоставленного единоросса

Выборы 03.08.2020 12:23
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03.08.2020 12:23


Самым состоятельным кандидатом в депутаты Волгоградской облдумы оказалась коммунистка Людмила Соколова. Бизнесвумен задекларировала почти 1,6 млн рублей доходов по итогам прошлого года, то есть примерно по 130 тысяч рублей в месяц, сообщает ИА «Высота 102». Учредитель и директор компании по управлению недвижимостью (ООО «Развитие 2020») владеет долей в квартире площадью 50 кв.м, а также двумя автомобилями – «Mitsubishi Lancer» и «Toyota RAV4». На банковских счетах представительницы КПРФ - почти 1,3 млн рублей.
Выдвиженец от «Единой России», глава Урюпинского района Александр Феронов оказался на втором месте по уровню доходов среди участников довыборов. Чиновник отчитался о получении 1,2 млн рублей годовых доходов. В его владении 10 соток земли, жилой дом площадью 131 кв.м и автомобиль бизнес-класса «Kia Optima (JF)».
Каждый их трех остальных кандидатов заработал в 2019 году меньше миллиона рублей. На третьем месте - кандидат от «Справедливой России» Василий Бочков. Директор МАУ «Проектно-архитектурное бюро», депутат Урюпинской гордумы Валерий Бочков получил 752 тысячи рублей доходов. Он – владелец двух земельных участков суммарной площадью в 16 соток и квартиры (56 кв.м). В автопарке справоросса - Mercedes-Benz E-200 Kompressor, Chevrolet Niva и мотоцикл «Honda CBR» 1989 года выпуска.
Доходы представителя ЛДПР, директора МУП «Саночистка» Валерия Глушко составили 500 тысяч рублей. Он является счастливым обладателем «ВАЗ-2107».
Самый скромный доход показал кандидат от «Партии пенсионеров», директор детской школы искусств Игорь Мастаченко (421 тысяча рублей).
Довыборы депутата Волгоградской областной думы по Урюпинскому округу состоятся 13 сентября. Мандат оказался вакантным после утверждения экс-парламентария Сергея Горнякова членом Совета Федерации России.

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