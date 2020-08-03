Расследования

В Волгограде нашли пропавшую больше месяца назад девушку-подростка

Расследования 03.08.2020 11:30
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03.08.2020 11:30


Завершились поиски 16-летней девушки, которая 30 июня выехала из Волжского в Волгоград и пропала. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, полицейские установили местонахождение несовершеннолетней. Ее обнаружили на съемной квартире в Дзержинском районе, где она жила на протяжении месяца.
В настоящее время девушка вместе с родителями находится в полиции. Все обстоятельства ее исчезновения выясняют оперативники.
Напомним, ранее полиция обращалась с просьбой о помощи в розыске несовершеннолетней, которая 30 июня выехала с территории СНТ "Волга" в Волжском, но по месту жительства в Волгограде так и не появилась. 

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