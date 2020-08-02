



В Волгоградской области в результате ночного происшествия один человек погиб и двое пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в начале первого ночи на 588 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" автомобиль "Рено Логан под управлением 40-летнего водителя сбил 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После чего автомашина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, водитель и 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в больницу.

Напомним, трасса «Сызрань-Саратов-Волгоград» считается одной из самых опасных федеральных автодорог из-за большого количества ДТП, в том числе и смертельных. В народе ее нередко называют «дорогой смерти».



