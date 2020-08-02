



Ремонт чуть более 5 километров автодороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» может обойтись бюджету в 100 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, облкомтранс объявил аукцион на капитальное обновление двух участков заволжской трассы.

На первом этапе заменят 1,8 км асфальта от въезда в Краснослободск (съезд с моста через Волгу) до начала хутора Госпитомника. На втором – заменят 3,4 км дорожного полотна от поселка Третьего решающего (в районе АЗС «Новатэк») до конца хутора Новенького.

Загруженность трассы Краснослободск – Волжский значительно возросла после запуска моста через Ахтубу. Осенью 2017 года для движения транспорта открыли первые две полосы, в конце июля текущего года – две оставшиеся. В итоге на двухполосной автодороге участились автомобильные пробки. Разгрузить этот дорожный участок власти намереваются посредством строительства третьей очереди моста через Волгу, которая станет дублером среднеахтубинской трассы.

Согласно ранее озвученным областной администрацией планам, новая четырехполосная магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Свыше 9 километров проезжей части могут построить напрямик через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», что приведет к вырубке свыше 8000 деревьев – дубов, тополей и кленов. Эксперты пришли к выводу о необходимости проработать альтернативные варианты расположения дороги.







