Абхазия манит: Россия сняла ограничения на пересечение границы





Ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за ситуации с коронавирусом, снимаются сегодня. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане Абхазии – в Россию.



Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовность инфраструктуры к приёму туристов, пояснили в правительстве России.