Волгоградские больницы получили новую партию аппаратов ИВЛ

Здравоохранение 01.08.2020 13:48
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01.08.2020 13:48
126 единиц оборудования для искусственной вентиляции легких, дополнительно поступившее в регион по линии Минпромторга, будет распределено среди 20 больниц, перепрофилированных в стационары для лечения пациентов с COVID-19, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона.
По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, оснащенность больниц аппаратами ИВЛ соответствует необходимым требованиям – техника установлена и работает во всех медицинских учреждениях региона, перепрофилированных в инфекционные госпитали. В ближайшее время ожидается поставка еще 108 аппаратов ИВЛ. Дооснащение проводится за счет средств федерального и регионального бюджетов, средств ОМС.
Кроме того, в Волгоградскую область продолжает поступать и другая медицинская техника. Так, уже поставлены семь компьютерных томографов, 19 передвижных и стационарных рентгеновских аппарата, четыре бронхоскопа, 12 аппаратов УЗИ, 4 дезинфекционных камеры, 19 мониторов пациента, пять анализаторов газа и электролитов, 25 стерилизаторов паровых, две кислородные станции. Кроме того, смонтированы 30 единиц техники для оснащения построенного корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 2» в Волжском.
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