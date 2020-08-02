



Волгоградский областной суд оставил в силе решение Еланского районного суда, вставшего на сторону 93-летней ветерана в борьбе с сельскими чиновниками. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайте облсуда. Теперь сельским чиновникам вместе с главой поселения придется вновь обследовать разваливающийся дом Татьяны Григорьевны Харлановой и честно ответить на вопрос – можно ли жить в таком гнилом помещении.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вопиющей истории, которая произошла в глубинке Волгоградской области. С прошлого года родственники 93-летней женщины пытаются добиться от межведомственной комиссии, которую возглавляет глава Тростянского сельского поселения Еланского района Римма Бондарева, признания дома, где почти всю жизнь прожила ветеран, непригодным для жилья. Основанием для этого стало в том числе заключение инспекции госжилнадзора Волгоградской области, эксперты которой зафиксировали «крен, выпучивание, гниение и просадку деревянных стен, деревянных конструкций входных крылец в дом и веранду». Также следы гниения были обнаружены на кровле: здесь прогнулись стропы, обрешетки, а в доме провалились полы и разрушился штукатурный слой на стенах и потолках.





Однако сельские чиновники считали по-другому. Родственникам женщины, которые вынуждены были перевезти ее к себе в Астрахань, они откровенно заявляли: «У нас и похуже живут». Не мудрено, что они официально признали, что в доме Татьяны Григорьевны вполне можно существовать без риска для жизни и здоровья. Однако за ветерана войны вступилась прокуратура Еланского района, которая подала иск в защиту прав Татьяны Григорьевны. Итогом рассмотрения дела в районном суде стало признание незаконным решения межведомственной комиссии о пригодности для жилья гнилого дома и обязание чиновников вновь провести обследование дома.

В последний момент администрация Тростянского сельского поселения обжаловала решение Еланского районного суда, однако облсуд оставил его в силе. Но родные женщины опасаются, что администрация Тростянского сельского поселения будет всячески затягивать исполнение вступившего в силу решения суда, чтобы уменьшить шансы на получение ветераном нормального жилья, которого она заслужила еще тогда, когда сельские чиновники еще и не родились. Напомним, Татьяна Григорьевна Харланова имеет статус ветерана войны. Она являлась труженицей тыла - во время войны работала на полях, выращивала хлеб для армии, принимала участие в возведении оборонительных сооружений во время Сталинградской битвы.

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