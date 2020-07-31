Происшествия

В Волгограде две недели ищут пропавшую девочку-подростка

Происшествия 31.07.2020 16:04
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31.07.2020 16:04


Без вести пропавшей объявлена 16-летняя Глухова Полина Александровна. Ее поиски ведутся уже более двух недель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, 30 июня несовершеннолетняя  выехала с территории СНТ «Волга» в Волжском, но дома в Волгограде так и не появилась. Об исчезновении дочери ее мать заявила в правоохранительные органы 15 июля. Известно, что СУ СКР по региону  возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Приметы пропавшей Полины Глуховой : на вид 15-16 лет, рост 150-160 см., среднего телосложения, волосы длинные тёмно-русые. Была одета: футболка синего цвета, джинсы чёрного цвета, кроссовки персикового цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам дежурной части ГУ МВД – 30-43-45, оперативный сотрудник 8-999-744-40-07 или 02. 

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