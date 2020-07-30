Общество

В Волгограде анонсировали изменения в движении трамвая

Общество 30.07.2020 20:02
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30.07.2020 20:02


В связи с проведением в пятницу 31 июля технических работ на участке трамвайного пути в Краснооктябрьском районе с 10.00 до 16.00 электротранспорт по маршруту №13 будет работать в измененных границах – от  ост. «Стадион Монолит» до ост. «Ул. Триумфальная», сообщает ИА «Высота 102». В администрации Волгограда уточнили, что на участке пути от остановки «Ул. Триумфальная» до «Ул. им. А. Матросова» для удобства пассажиров  будет запущен специальный подвозной автобусный маршрут, интервал движения составит порядка 20 минут. Проезд в автобусе бесплатный.

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