



На лабораторные исследования в филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в Волгограде, Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону доставлены пробы, собранные в ходе завершившейся на днях экспедиции Росрыболовства на полуострове Таймыр, сообщает ИА «Высота 102».

«Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоёмов Красноярского края», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла крупная авария - из-за разгерметизации топливного резервуара в окружающую почву и водоемы вылилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива.

Сейчас ученые готовят подробный отчет о размере ущерба, причиненного водной экосистеме Таймыра.

«В случае, если нефтепродукты по реке Пясина достигли Карского моря, экологические последствия и ущерб от аварии в Норильске могут многократно возрасти», - пояснили ИА «Высота 102» в Росрыболовстве.



