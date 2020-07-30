Экология

Лабораторию в Волгограде привлекли к оценке ущерба после аварии на Норильской ТЭЦ-3

Экология 30.07.2020 16:13
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30.07.2020 16:13


На лабораторные исследования в филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в Волгограде, Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону доставлены пробы, собранные в ходе завершившейся на днях экспедиции Росрыболовства на полуострове Таймыр, сообщает ИА «Высота 102».  
«Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоёмов Красноярского края», -  рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.  
Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла крупная авария - из-за разгерметизации топливного резервуара в окружающую почву и водоемы вылилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. 
Сейчас ученые готовят подробный отчет о размере ущерба, причиненного водной экосистеме Таймыра. 
«В случае, если нефтепродукты по реке Пясина достигли Карского моря, экологические последствия и ущерб от аварии в Норильске могут многократно возрасти», - пояснили ИА «Высота 102» в Росрыболовстве.

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