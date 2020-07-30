Экология 30.07.2020 16:13
0
30.07.2020 16:13
На лабораторные исследования в филиалы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в Волгограде, Тюмени, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону доставлены пробы, собранные в ходе завершившейся на днях экспедиции Росрыболовства на полуострове Таймыр, сообщает ИА «Высота 102».
«Ученые работали в бассейне реки Пясина и дошли до устья реки в Карском море. Их исследования позволят определить масштабы распространения нефтепродуктов в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 и их влияние на экосистемы водоёмов Красноярского края», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла крупная авария - из-за разгерметизации топливного резервуара в окружающую почву и водоемы вылилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива.
Сейчас ученые готовят подробный отчет о размере ущерба, причиненного водной экосистеме Таймыра.
«В случае, если нефтепродукты по реке Пясина достигли Карского моря, экологические последствия и ущерб от аварии в Норильске могут многократно возрасти», - пояснили ИА «Высота 102» в Росрыболовстве.
Реклама
Затонувший под Волгоградом «Баламут» нанес ущерб экологии на 82 миллиона рублей30.07.2020 14:28
Экология 30.07.2020 14:28
Жители севера Волгограда жалуются на химические атаки30.07.2020 09:51
Экология 30.07.2020 09:51
В администрации Волгоградской области отреагировали на вырубку соснового бора28.07.2020 08:58
Экология 28.07.2020 08:58
Губернатор Волгоградской области нацелился на большой план реабилитации Дона27.07.2020 11:45
Экология 27.07.2020 11:45
В Волгограде при прокладке сетей связи незаконно вырубили 168 вязов25.07.2020 13:56
Экология 25.07.2020 13:56
Ликвидатора неистребимых свалок в Волгоградской области вызвали в суд23.07.2020 20:33
Экология 23.07.2020 20:33
Масштабно и комплексно позаботиться о Доне призвал губернатор Волгоградской области23.07.2020 15:18
Экология 23.07.2020 15:18
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» искусственно восполняет популяции промысловых пород рыб в Волге23.07.2020 12:31
Экология 23.07.2020 12:31
45 лет назад очистные сооружения на острове Голодный избавили Волгоград от холеры22.07.2020 11:46
Экология 22.07.2020 11:46
Красота и великолепие: в Волго-Ахтубинской пойме расцветают лотосы18.07.2020 16:32
Экология 18.07.2020 16:32
В Волгограде природоохранный прокурор готов поговорить о наболевшем15.07.2020 14:53
Экология 15.07.2020 14:53
На Мамаев курган в Волгограде заселяют 17 белок из Подмосковья13.07.2020 13:43
Экология 13.07.2020 13:43
В Волгоградской области не теряют надежду расчистить Яму за 95 млн рублей11.07.2020 12:28
Экология 11.07.2020 12:28
Ученые наловили отборной саранчи в Волгоградской области10.07.2020 12:57
Экология 10.07.2020 12:57
Химия помогла: границы Волгоградской области очистили от саранчи08.07.2020 10:44
Экология 08.07.2020 10:44
Реклама