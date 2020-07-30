Сбербанк фиксирует высокий спрос на ипотеку в Волгоградской области





Волгоградское отделение Сбербанка зафиксировало рост спроса на ипотечные кредиты в июле 2020 года. С начала июля текущего года было принято более 2,5 тыс. заявок на ипотеку от жителей региона, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Волгоградского отделения Сбербанка, более тысячи заявок было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик. Таким образом, количество онлайн заявок превысило 35% от общего числа заявок в июле, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динамику роста спроса на ипотеку обеспечивают в том числе и действующие программы государственной поддержки: «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Господдержка 2020». Только в июле 28% всех выданных ипотечных кредитов в Волгоградском отделении Сбербанка пришлись на кредиты по данным программам.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«В этом году мы отмечаем высокую потребность населения в ипотечном кредитовании. В июле тенденция к росту спроса сохраняется, несмотря на летний сезон, который обычно характеризуется некоторым спадом на рынке недвижимости. Такой интерес к ипотечным кредитам среди населения Волгоградской области мы связываем, в первую очередь, со значительным снижением ставок на ипотеку в Сбербанке, а также возможностью ее оформления по программам господдержки. Значимым фактором является и возможность проводить большинство операций по покупке жилья - онлайн - в удобное время, в любом месте».

Напомним, с 7 июля Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта.

DomClick.ru Более подробно ознакомиться со всеми действующими программами ипотечного кредитования Сбербанка можно онлайн на



