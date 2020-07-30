Здравоохранение

За смерть супруги житель Волгограда взыскал с врачей компенсацию

Здравоохранение 30.07.2020 12:13
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30.07.2020 12:13


С  ГУЗ «КБ СМП №7» в пользу потерявшего супругу волгоградца и его детей, один из которых несовершеннолетний, взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч каждому. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, решение вынесено Советским районным судом Волгограда. 
Обратившийся в суд мужчина полагал, что смерть его супруги стала следствием некачественно оказанной медицинской помощи сотрудником ГУЗ «КБ СМП №7» и просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

«В обоснование своих требований истец Ю.К, указал, что  28 ноября 2017 года его 44-летняя супруга была доставлена в ГУЗ «КБ СМП №7» по экстренным показаниям  - слабость, сухость во рту, одышка.  Пациентка была осмотрена заведующей терапевтического отделения и кардиологом, которые приняли решение о необходимости проведения дополнительных диагностических мероприятий  - рентгена грудной клетки и эхокардиографии.  После чего женщина была осмотрена дежурным врачом-терапевтом. Однако, несмотря на признаки наличия у больной заболевания сердца, последний, не проведя дополнительных диагностических мероприятий, рекомендованных заведующей отделением и кардиологом, выставил пациентке диагноз, не соответствующий её состоянию: «Остеохондроз грудного отдела позвоночника. ОРВИ остаточные явления. Бронхит», и направил на прохождение амбулаторного лечения по месту жительства. В ночь на 29 ноября 2017 года женщина скончалась у себя дома  от внутрисердечного тромбоза.  
Исследовав представленные доказательства, выслушав участников процесса, суд пришёл к выводу о том, что бездействие врача ГУЗ «КБ СМП №7», выразившееся в непроведении необходимых диагностических мероприятий и инструментальных исследований, повлекло несвоевременное установление диагноза и несвоевременно назначенное лечение, в связи с чем произошло развитие осложнений и наступила смерть  пациента», - сообщили в суде. 

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