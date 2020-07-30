За смерть супруги житель Волгограда взыскал с врачей компенсацию





С ГУЗ «КБ СМП №7» в пользу потерявшего супругу волгоградца и его детей, один из которых несовершеннолетний, взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч каждому. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, решение вынесено Советским районным судом Волгограда.

Обратившийся в суд мужчина полагал, что смерть его супруги стала следствием некачественно оказанной медицинской помощи сотрудником ГУЗ «КБ СМП №7» и просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.





«В обоснование своих требований истец Ю.К, указал, что 28 ноября 2017 года его 44-летняя супруга была доставлена в ГУЗ «КБ СМП №7» по экстренным показаниям - слабость, сухость во рту, одышка. Пациентка была осмотрена заведующей терапевтического отделения и кардиологом, которые приняли решение о необходимости проведения дополнительных диагностических мероприятий - рентгена грудной клетки и эхокардиографии. После чего женщина была осмотрена дежурным врачом-терапевтом. Однако, несмотря на признаки наличия у больной заболевания сердца, последний, не проведя дополнительных диагностических мероприятий, рекомендованных заведующей отделением и кардиологом, выставил пациентке диагноз, не соответствующий её состоянию: «Остеохондроз грудного отдела позвоночника. ОРВИ остаточные явления. Бронхит», и направил на прохождение амбулаторного лечения по месту жительства. В ночь на 29 ноября 2017 года женщина скончалась у себя дома от внутрисердечного тромбоза.

Исследовав представленные доказательства, выслушав участников процесса, суд пришёл к выводу о том, что бездействие врача ГУЗ «КБ СМП №7», выразившееся в непроведении необходимых диагностических мероприятий и инструментальных исследований, повлекло несвоевременное установление диагноза и несвоевременно назначенное лечение, в связи с чем произошло развитие осложнений и наступила смерть пациента», - сообщили в суде.



