31 велосипед украл наркоман в Волгограде





Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 2 управления МВД России по Волгограду задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с мая текущего года в полицию стали поступать заявления от жителей Краснооктябрьского района, которые обнаружили пропажу своего имущества. Неизвестный с помощью инструментов резал тросы и похищал чужие велосипеды из подъездов домов.

Вскоре удалось задержать подозреваемого в серии краж. Им оказался 36-летний неработающий, ранее судимый за кражу житель Краснооктябрьского района. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что похищенные велосипеды сдавал в скупки Тракторозаводского и Ворошиловского районов, а на вырученные деньги приобретал наркотики. К настоящему моменту полицейские располагают информацией о 31 случае кражи.



