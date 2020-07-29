Билеты на матчи «Ротора» в Волгограде пока предлагают только мошенники





Официальная информация о старте продаж билетов и абонементов на посещение матчей с участием волгоградской команды будет опубликована в ближайшие дни, сообщили ИА «Высота» в пресс-службе «Ротора». Пока же, как отметили в клубе, активизировались исключительно мошенники : «На просторах интернета можно найти несколько ресурсов, которые предлагают услуги по продаже билетов на матчи нашей команды в Тинькофф РПЛ».

Сейчас интерес болельщиков, которые пытаются не пропустить старт реализации билетов, вызывает планируемая игра ФК «Ротор» с питерским «Зенитом». Матч местного клуба против чемпионов России состоится на «Волгоград Арене» 10 или 11 августа.



