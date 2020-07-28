В Волгограде 93-летний ветеран войны победил коронавирус

Общество 28.07.2020 14:56
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28.07.2020 14:56
Из ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войны» накануне выписали 93-летнего ветерана, благополучно излечившегося от коронавирусной инфекции. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге начальник медучреждения, главный внештатный гедиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Олег Кириллов. По его словам, после перенесенной вероятной коронавирусной внебольничной пневмонии у пожилого человека было поражено около 20% легких, но его удалось отстоять от коварной инфекции. Это – не первый случай выздоровления ветеранов войны от COVID-19 в медучреждении. При этом Олег Кириллов подчеркнул, что пожилые люди все равно остаются в группе риска. Единственный способ избежать «встречи» с COVID-19, по словам Олега Кириллова, это безусловное соблюдение масочного режима, отказ в первую очередь пожилых людей, наиболее уязвимых перед вирусом, от совместных посиделок, чаепитий и встреч с родственниками, которые могут нечаянно заразить немолодых близких.
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