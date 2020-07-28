Сегодня Центральный районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор брокеру-мошеннику Дмитрию Зацаринному. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина провернул многочисленные аферы на сумму 694 миллиона рублей. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района Волгограда. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, вину в содеянном Зацаринный не признал. С 2008 по 2012 год фигурант уголовного дела находился в розыске.

50-летний Зацаринный занимал у граждан крупные денежные суммы под проценты якобы для приобретения наиболее ликвидных акций предприятий. В действительности подсудимый распоряжался деньгами по своему усмотрению. По сведениям информагентства, среди обманутых клиентов Зацаринного были, в том числе, влиятельные люди Волгоградской области. Всего в период с августа 2005 года по сентябрь 2007 года Зацаринный похитил денежные средства и ценные бумаги 54 потерпевших.

В апреле 2013 года Центральный районный суд уже приговаривал Дмитрия Зацаринного к 4 годам колонии общего режима за присвоение и растрату, совершенные в особо крупном размере.