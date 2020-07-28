В Волгограде ветврач госучреждения выдал документы на 6 тонн тухлых бройлеров

Общество 28.07.2020 09:47
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28.07.2020 09:47
Факт оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с истекшим сроком годности выявлен в ходе мониторинга. Как сообщили ИА «Высота 102», в территориальном управлении Россельхознадзора, установлено, что ветеринарно-санитарный врач ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ» оформил ветеринарную справку на продукцию с истекшим сроком годности. Речь идет о партии замороженных тушек цыпленка-бройлера общим весом 6000 кг.
В отношении ветеринарно-санитарного врача ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ» возбуждено административное производство по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.
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