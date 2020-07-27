В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли подробности страшной гибели 8 человек в канале





Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале «Заволжской оросительной системы», по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более лиц). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в СУ СК по Волгоградской области.





По данным следствия, сегодня рано утром автомобиль «Renault Logan» под управлением 28-летнего гражданина республики Таджикистан двигался по грунтовой дороге вдоль оросительного канала, расположенного недалеко от садоводческого общества «Степное-2» Среднеахтубинского района. При этом в нарушение действующего законодательства в салоне машины, помимо водителя, находились семь пассажиров, трое из которых несовершеннолетние в возрасте 10, 11 и 17 лет. На участке дороги, примерно в 600 метрах от федеральной трассы Р226, водитель не справился с управлением и совершил съезд в искусственный водоем. В результате дорожно-транспортного происшествия все, находившиеся в транспортном средстве лица, скончались. Причиной их гибели, вероятнее всего, стала механическая асфиксия в результате утопления.

Ход неотложных следственных действий на месте происшествия курировали руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР, а также и.о. прокурора Волгоградской области. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.