В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли подробности страшной гибели 8 человек в канале

Расследования 27.07.2020 19:58
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27.07.2020 19:58
Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале «Заволжской оросительной системы», по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более лиц). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в СУ СК по Волгоградской области.
По данным следствия, сегодня рано утром автомобиль «Renault Logan» под управлением 28-летнего гражданина республики Таджикистан двигался по грунтовой дороге вдоль оросительного канала, расположенного недалеко от садоводческого общества «Степное-2» Среднеахтубинского района. При этом в нарушение действующего законодательства в салоне машины, помимо водителя, находились семь пассажиров, трое из которых несовершеннолетние в возрасте 10, 11 и 17 лет. На участке дороги, примерно в 600 метрах от федеральной трассы Р226, водитель не справился с управлением и совершил съезд в искусственный водоем. В результате дорожно-транспортного происшествия все, находившиеся в транспортном средстве лица, скончались. Причиной их гибели, вероятнее всего, стала механическая асфиксия в результате утопления.
Ход неотложных следственных действий на месте происшествия курировали руководитель отдела криминалистики регионального управления СКР, а также и.о. прокурора Волгоградской области. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», пассажирами затонувшего автомобиля были представители цыганской диаспоры и уроженцы Таджикистана.
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