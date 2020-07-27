Общество

В Волгоградской области узаконят бесплатное горячее питание для всех младшеклассников

Общество 27.07.2020 18:33
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27.07.2020 18:33


Проект закона об обеспечении всех младшеклассников бесплатным горячим питанием не менее одного раза в  день внесен в Волгоградскую областную думу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, отдельным категориям школьников 5-11 классов также предлагается частично компенсировать затраты на питание. 
Для реализации данных мер поддержки муниципалитеты получат субсидии из областного бюджета. В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что потребуются затраты бюджета области, которые «будут перераспределены в пределах ведомственной структуры расходов». Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года.
Частичная компенсация затрат на горячие обеды старшеклассников коснется детей из многодетных, малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход не выше прожиточного минимума, и состоящих на учете у фтизиатра.
Льготы не коснутся подопечных школ-интернатов, вечерних школ и обучающихся муниципальных образовательных учреждений, которые находятся на государственном обеспечении.
Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников младших классов российских школ бесплатным горячим питанием.

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